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Больница Ерошевского будет работать круглосуточно
Больница Ерошевского будет работать круглосуточно
В праздничные дни — 31 декабря-8 января — отделение экстренной офтальмологической помощи больницы Ерошевского будет работать ежедневно в круглосуточном режиме. Больница принимает всех пострадавших, без медицинских полисов и направлений.
Телефон экстренной офтальмологической помощи: +7(846) 323-00-40.
Адрес: Самара, ул. Ново-Садовая, 158.
Теги: больница ерошевского
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