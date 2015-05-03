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Больница Ерошевского будет работать круглосуточно

В праздничные дни — 31 декабря-8 января — отделение экстренной офтальмологической помощи больницы Ерошевского будет работать ежедневно в круглосуточном режиме. Больница принимает всех пострадавших, без медицинских полисов и направлений.

Телефон экстренной офтальмологической помощи: +7(846) 323-00-40. 

Адрес: Самара, ул. Ново-Садовая, 158.

Теги: больница ерошевского

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