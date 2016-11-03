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Минобразования Самарской области переплатило частным детсадам 167 млн рублей

Как выяснила Счетная палата Самарской области, минобразования региона неправомерно потратило на субсидии частным детсадам 167,1 млн рублей. 89 млн рублей из них были выданы авансом вопреки порядку возмещения затрат. Частные детсады для подтверждения затрат представили в министерство недостоверные документы на 10 млн рублей.

Из-за раздутого сверх нормативов минтруда РФ численности персонала детсадов переплачено 31,2 млн рублей. На питание воспитанников избыточно перечислено 30,8 млн рублей.

Один детсад работал по подложной лицензии и успел незаконно получить 3,2 млн рублей субсидий.

«Один из частных детсадов расположен в помещениях и использует территорию муниципального детского сада № 349 г.о. Самара, что свидетельствует об отсутствии аналитической работы министерства, направлен­ной на повышение эффективности использования бюджетных средств. Вопрос увеличения численности воспитанников и персо­нала муниципального детского сада вместо создания на его площадях частного детсада не проработан», - отмечает Счетная палата.

Теги: министерство образования, субсидии, счетная палата, детсады

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