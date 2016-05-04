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Чиновники Самарской области планируют разобраться с пожарной безопасностью в пос. Гранном

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области поддержал «озабоченность (граждан) вопросами обеспечения пожарной безопасности» в поселке Гранном. И «планирует заслушать должностных лиц администрации г. о. Новокуйбышевск на одном из заседаний областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в I квартале 2017 года». Об этом сообщается в письме жителю Гранного (есть у Самара. ру).

Подтвердились все факты, на которые в течение года жаловались представители добровольной пожарной дружины (ДПД) и жители Гранного.

В апреле ДПД Гранного сообщила о том, что администрация Новокуйбышевска полностью прекратила ее финансировать. Тогда в пожарном депо отключили электричество, а добровольцы продолжали «нести боевое дежурство без оплаты труда и заправлять пожарные автомобили на собственные деньги».

«… С 15 апреля в регионе объявлен противопожарный режим добровольцы выезжают по несколько раз в сутки. Подобных случаев ещё не было в истории пожарной охраны. Фактически люди совершают трудовой подвиг, рискуя собственными жизнями, за собственные средства. Пожарный автомобиль на котором они продолжают выезжать на пожары, был приобретён на деньги какого-то мецената. Видимо, по этой причине, опасаясь большого скандала, Администрация города не рискнула забрать у добровольцев спецавтомобиль», - говорилось в сообщении.

15 апреля экс-глава Новокуйбышевска Андрей Коновалов (стал депутатом губернской думы в сентябре – Самара. ру) подписал постановление о порядке выделения субсидии в 350 тыс. рублей, рассказывал ранее Самара. ру начальник «Добровольной пожарной команды «Служба спасения Самарской области» Андрей Пожидаев.

По данным департамента общественной безопасности Самарской области (об этом говорится в официальном письме – Самара. ру), речь шла о 610 тыс. рублей.

Но, сообщала ранее ПДП и подтвердила проверка департамента, чиновники Новокуйбышевска выдвинули пожарным непредусмотренные законом условия – для получения субсидии у ПДП должны быть спецлицензия и техника, оснащенная системой ГЛОНАСС.

Прокуратура отменила это постановление в октябре. А в ноябре и. о. главы Новокуйбышевска Сергей Марков (был избран главой 13 декабря – Самара. ру) специальным постановлением отменил пункт об обязательном наличии лицензии у ДПД.

Комнату площадью 41,5 кв. м в хозяйственном здании в ноябре передали в безвозмездное пользование ПДП (в августе чиновники Новокуйбышевска заявляли, что ПДП занимает это помещение незаконно и требовало арендной платы).

Теги: Гранный, ПДП

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