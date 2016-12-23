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В Самаре продлят работу трех автобусов

Как сообщает паблик "Транспорт Самары", продлено время работы нескольких автобусов.

Последний автобус № 66 от Центрального автовокзала теперь отправляется не в 19.31, а в 21.16. Первый рейс со 116 км - в 5.03.

Пробный последний рейс автобуса №26 с автостанции "Аврора" на Сухую Самарку - в 22.15.

Последний рейс маршрута №63 от "Авроры" уходит не в 19.15, а в 20.15.

Теги: график, автобусы

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