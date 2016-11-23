Сегодня, 17:27

График СОФЖИ на каникулах

30 декабря специалисты Самарского фонда жилья и ипотеки будут принимать граждан до 12:00.

Выходные: 31 декабря – 8 января. С 9 января Фонд работает в обычном режиме.

Теги: софжи

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