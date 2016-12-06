От "Лада-Арены" запустят три автобуса
После домашних матчей тольяттинской "Лады" от "Лада-Арены" зрителей будут развозить дополнительные автобусы.
С 3 января в районе кассовой зоны болельщиков будут ожидать автобусы, которые поедут в Автозаводский и Центральный районы. Оплата по существующим тарифам.
Маршруты:
Автозаводский район:
- автобус №2: «Лада-Арена» - ул. Ботаническая - ул. Степана Разина и далее по существующей схеме;
- автобус №19: «Лада-Арена» - ул. Ботаническая - ул. Дзержинского и далее по существующей схеме маршрута №19;
Центральный район:
- №13: «Лада-Арена» - ул. Ботаническая - Южное шоссе и далее по существующей схеме маршрута №13 до ДП «Баныкина».
Теги: лада арена, автобусы
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