Сегодня, 17:10

От "Лада-Арены" запустят три автобуса

После домашних матчей тольяттинской "Лады" от "Лада-Арены" зрителей будут развозить дополнительные автобусы.



С 3 января в районе кассовой зоны болельщиков будут ожидать автобусы, которые поедут в Автозаводский и Центральный районы. Оплата по существующим тарифам.



Маршруты:



Автозаводский район:

- автобус №2: «Лада-Арена» - ул. Ботаническая - ул. Степана Разина и далее по существующей схеме;



- автобус №19: «Лада-Арена» - ул. Ботаническая - ул. Дзержинского и далее по существующей схеме маршрута №19;



Центральный район:



- №13: «Лада-Арена» - ул. Ботаническая - Южное шоссе и далее по существующей схеме маршрута №13 до ДП «Баныкина».

Теги: лада арена, автобусы

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