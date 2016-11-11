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Гражданин разрушил 200 метров речного склона в "Самарской Луке"

Сызранский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении Юрия Мишина, который обвиняется по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий).

По версии следствия, Мишин в апреле 2015 г. разрушил участок берега, сняв часть склона длиной 193 метра, шириной 31 метр, высотой 11 метров. Тем самым частично разрушив береговую полосу Саратовского водохранилища в национальном парке «Самарская Лука» около села Переволоки.

«Ущерб животному миру составил около 1,5 млн рублей», - пишет пресс-служба областной прокуратуры.

Теги: самарская лука, склон, суд

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