В Самаре превышен эпидемический порог по гриппу
С 19 по 25 декабря в Самарской области зарегистрировано 11 979 случаев ОРВИ и гриппа. 6553 случая в Самаре. Это на 12,83% больше, чем в середине месяца.
По Самаре отмечено превышение недельного эпидемического порога на 4,17%.
Зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2) и В.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, карантин действует в 14 классах восьми школ и в 1 группе одного детсада.
Вчера министр образования Самарской области Владимир Пылев сообщил о том, что министерство вместе с Роспотребнадзором могут принять решение о продлении зимних каникул из-за роста заболеваний. Об этом ведомства заявят в конце первой декады января.
Теги: грипп, орви, роспотребнадзор
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Вчера, 16:21
Зимние каникулы в Самарской области могут продлить
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