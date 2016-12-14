Запретили стоянку около пл. Куйбышева в Самаре
Из-за новогодних мероприятий на площади им. Куйбышева в Самаре запрещена остановка и стоянка транспортных средств со стороны ул. Вилоновской и Красноармейской. Запрет будет действовать до 08:00 1 января 2017 г., предупреждает мэрия Самары.
А с 13:00 31 декабря 2016 года до 08:00 1 января 2017 г. будет ограничено движение транспорта:
- по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Шостаковича на участке от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.
Кроме того, до 23:00 8 января 2017 г. ограничено движение транспорта на площади им. В.В. Куйбышева, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
Теги: пл. куйбышева, транспорт
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