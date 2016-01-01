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Самара купит 230 квартир для переселенцев из аварийных и ветхих домов

230 квартир с чистовой отделкой планируется купить в Самаре для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. 

Департамент градостроительства администрации Самары заказал проведение двух электронных аукционов по поиску застройщика. На 221,279 млн рублей планируется купить 218 квартир (1, 2х и 3х-комнатных) общей площадью 6636,65 кв. м, жилой – 4234 кв. м. На 24,199 млн рублей – еще 12 квартир общей площадью 725,79 кв. м, жилой – 325 кв. м. 

Дома, где планируется купить квартиры, должны быть построены не ранее 2016 г. Гарантийный срок на квартиры – 5 лет, на внутридомовое оборудование – 3 года.

Аукционы по обоим контрактам назначены на 19 января.

Квартиры должны быть переданы департаменту градостроительства 31 января 2017 г. 

Теги: аварийное и ветхое жилье, самара, квартиры с чистовой отделкой

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