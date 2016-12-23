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В Тольятти открылся бесплатный круглосуточный каток

На Центральной площади Тольятти открыт бесплатный каток для всех желающих.

"Лед огорожен снежными бортиками, площадь покрытия: 100 м2", - сообщает пресс-служба мэрии. Каток работает круглосуточно.

"Проката коньков пока нет, но, возможно, он будет организован в будущем", - говорится в сообщении.

 

 

Теги: каток, Тольятти

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