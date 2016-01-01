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Новогоднюю ночь покажут по телевизору за полмиллиона
Новогоднюю ночь покажут по телевизору за полмиллиона
Новогоднюю ночь на площади им. Куйбышева в Самаре по телевизору будет показывать ГТРК «Самара». За трансляцию телеканалу заплатят из городского бюджета 500 тыс. рублей.
Объявляло закупку у единственного поставщика самарское МАУ "Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий".
Теги: новогодняя ночь. пл. куйбышева
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