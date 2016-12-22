Зимние каникулы в Самарской области могут продлить
Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ минобр Самарской области рекомендовал изменить календарный учебный график. Об этом сообщает облправительство со сслыкой на министра образования области Владимира Пылева.
Начать каникулы в Самарской области рекомендуется не позднее 29 декабря, а решение об их завершении будет приниматься совместно с Роспотребнадзором в конце первой декады января.
«Вполне возможно, что в связи и с погодными условиями, и с эпидситуацией мы на несколько дней увеличим продолжительность каникулярного времени», - сказал министр Пылев.
Теги: каникулы, грипп, орви, самарская область
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