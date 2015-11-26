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Начало января будет теплее, чем обычно

В последние дни декабря в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах со снегом. Об этом сообщает облправительство со сслыкой на начальника Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей  среды» Айдара Мингазова

Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3-9°С, ночью до -13°С.

А в первых числах января ожидаются снег и метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с с порывами до 18 м/с. Температура воздуха днём 0-5°С, ночью -3-8°С.

По информации синоптиков, первая декада января 2017 г. ожидается на 3-3,5°выше средних многолетних значений. 

Теги: погода

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