«Порт Самара» отдает в залог «Промсвязьбанку» здания управления и самарского речпорта
Промсвязьбанк открывает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» (СРПП) кредитную линию на 40 млн рублей на пополнение оборотных средств. Договор Промсвязьбанк заключил с материнской компанией СРПП – АО «Порт Самара».
Выдавать деньги банк будет траншами. Погасить долг по кредиту ООО должно 31 октября 2017 г. Кредит банк дает под 13% годовых.
В качестве обеспечения по кредиту «Порт Самара» заключил с Промсвязьбанком договор ипотеки. По нему в залог банку передаются 2 помещения, принадлежащие «Порту Самара» – здание управление порта площадью 1164 кв. м на Стрелке рек Волги и Самары, а также двухэтажное здание на ул. Максима Горького, 82 общей площадью 1186 кв. м (самарский речпорт).
По итогам третьего квартала АО «Порт Самара» получил 362,044 млн рублей выручки. Чистая прибыль – 72,104 млн рублей.
67,4% акций АО «Порт Самара» принадлежат ОАО «Самараоблавтотранс» (99,9% компании владеет минимущества Самарской области), еще 17,1% - ОАО «Эйр Самара».
Теги: Порт Самара, Промсвязьбанк, Самарское речное пассажирское предприятие
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