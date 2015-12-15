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 28 декабря 2016, 15:23 
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Второй гипермаркет "Лента" открылся в Самаре

Второй гипермаркет сети "Лента" открылся в Самаре - магазин формата «компакт» открылся в ТРЦ «ГудОк» (ул. Красноармейская 131), сообщает пресс-службы "Ленты". Общая площадь гипермаркета составляет 9755  кв. м, из которых 5668  кв. м занимает торговое пространство. Магазин будет работать круглосуточно, без выходных.

Для удобства покупателей оборудована парковка на 5000 мест, в торговом зале установлено 26 кассовых аппаратов.

Гипермаркет принадлежит компании.

 

 

Теги: Лента, гипермаркет

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