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Второй гипермаркет "Лента" открылся в Самаре
Второй гипермаркет сети "Лента" открылся в Самаре - магазин формата «компакт» открылся в ТРЦ «ГудОк» (ул. Красноармейская 131), сообщает пресс-службы "Ленты". Общая площадь гипермаркета составляет 9755 кв. м, из которых 5668 кв. м занимает торговое пространство. Магазин будет работать круглосуточно, без выходных.
Для удобства покупателей оборудована парковка на 5000 мест, в торговом зале установлено 26 кассовых аппаратов.
Гипермаркет принадлежит компании.
Теги: Лента, гипермаркет
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21 декабря 2016, 17:28
"Лента" будет работать круглосуточно
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