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Самарская область получит субсидию из госбюджета на детский технопарк

Самарская область и еще 16 субъектов России вошли в список регионов, которые получат субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков. Об этом говорится в протоколе Минобразования РФ. 

Всего 17ти регионам планируется выделить 925 млн рублей. 

Конкретные суммы субсидий не называются. В протоколе говорится только о том, сколько денег на детские технопарки планирует выделить каждый из субъектов. Самарская область заявила о планах выделить в 2017 г. на этот проект 6,8 млн рублей из облбюджета. 

В целом все 17 регионов планируют вложить из собственных бюджетов треть от запланированных на детские технопарки расходов - 328,715 млн рублей. Если исходить из такой схемы софинансирования (30% - бюджет субъекта, 70% - федеральный бюджет), то Самарская область может получить порядка 22 млн рублей субсидии.

На прошлой неделе правительство Самарской области опубликовало постановление о создании в 2017-2019 гг. будет создан детский технопарк «Кванториум – 63 регион». Учеников в технопарк планируют набрать уже летом, а в сентябре начать обучение. 

В 2017 г. на его создание из федерального бюджета выделят 92,981 млн рублей, из областного – 36,800 млн рублей, из внебюджетных источников – 21 млн рублей. Об этом говорилось в программе создания технопарка. 

Теги: Кванториум – 63 регион, детский технопарк, субсидия, минобр россии

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