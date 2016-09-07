Самарская область получит субсидию из госбюджета на детский технопарк
Самарская область и еще 16 субъектов России вошли в список регионов, которые получат субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков. Об этом говорится в протоколе Минобразования РФ.
Всего 17ти регионам планируется выделить 925 млн рублей.
Конкретные суммы субсидий не называются. В протоколе говорится только о том, сколько денег на детские технопарки планирует выделить каждый из субъектов. Самарская область заявила о планах выделить в 2017 г. на этот проект 6,8 млн рублей из облбюджета.
В целом все 17 регионов планируют вложить из собственных бюджетов треть от запланированных на детские технопарки расходов - 328,715 млн рублей. Если исходить из такой схемы софинансирования (30% - бюджет субъекта, 70% - федеральный бюджет), то Самарская область может получить порядка 22 млн рублей субсидии.
На прошлой неделе правительство Самарской области опубликовало постановление о создании в 2017-2019 гг. будет создан детский технопарк «Кванториум – 63 регион». Учеников в технопарк планируют набрать уже летом, а в сентябре начать обучение.
В 2017 г. на его создание из федерального бюджета выделят 92,981 млн рублей, из областного – 36,800 млн рублей, из внебюджетных источников – 21 млн рублей. Об этом говорилось в программе создания технопарка.
Теги: Кванториум – 63 регион, детский технопарк, субсидия, минобр россии
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