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Экс-министр строительства Самарской области Алексей Гришин устроился в Минстрой России

Экс-министр строительства Самарской области Алексей Гришин назначен на должность директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Он «будет заниматься реализацией государственной политики по нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования, градостроительного зонирования, землеустройства) и техническому регулированию в строительстве, а также вопросами внедрения технологий информационного моделирования в области гражданского и промышленного строительства».

Гришин ушел из правительства Самарской области 5 декабря. Как сообщала пресс-служба областного правительства, Гришин ушел «в федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой», которое находится в ведении минЖКХ Российской Федерации. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области «на основании личного заявления и письма ФАУ «РосКапСтрой».

12 декабря на должность министра строительства Самарской области назначен экс-глава Волжского района Самарской области Александр Баландин .

Теги: гришин. минстрой, баландин

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