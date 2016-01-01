«Новоспецстрой» будет выполнять "технологический комплекс работ" в Самаре
Самарское ООО «Новоспецстрой» (создано в апреле 2016 г., уставный капитал - 10 тыс. рублей, основной вид деятельности – строительство зданий) будет за 5,590 млн рублей будет поддерживать эксплуатационное состояние пешеходной зоны на ул. Ленинградской в Самаре.
С этой же компанией заключен договор на тот же вид работ и по всем тротуарам в Ленинском районе города. Эти работы оценены в 2,022 млн рублей.
МУП «Жилсервис» подпишет договор с этой компанией до конца декабря. Работать на улице «Новоспецстрой» будет в течение всего 2017 года.
В документах закупок нет информации о том, что должен делать подрядчик. Указывается только, что компания должна выполнять «технологический комплекс работ».
Теги: новоспецстрой, самара, ленинградская
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