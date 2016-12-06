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Приставы ищут ребенка

Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области разыскивает Гуляева Владислава Руслановича 2009 года рождения. Ранее приставы завели розыскное дело по исполнительному производству на отца мальчика - Руслана Юрьевича Гуляева 1974 года рождения, зарегистрированного в Тольятти.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении  ребенка или его отца, приставы просят сообщать по телефонам: 8 (846) 266 38 59, 8 (846) 266 38 42.

Теги: розыск, приставы

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