Принять участие в программе "Жильё для российской семьи" можно до конца 2017 г.
Программа "Жильё для российской семьи" будет действовать в Тольятти до 31 декабря 2017 г.
По программе жители города могут приобрести жильё по стоимости, не превышающей 35 тыс. рублей за квадратный метр.
Документы принимают в районных отделах департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии округа Тольятти по адресам:
- Автозаводский район: Новый проезд, 2, каб. №103, №104, №110, №114, №203;
- Центральный район: бульвар Ленина, 15, каб. №59, №59А, №60;
- Комсомольский район: улица Любови Шевцовой, 6, каб. №4.
Дни приема документов: вторник, среда: с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Консультацию по вопросам участия в программе можно получить по телефону: 8-846-558-048, а также в районных отделах по учету и распределению жилой площади.
Подробная информация о правилах участия в программе "Жильё для российской семьи" размещена по ссылкам:
- министерства строительства Самарской области;
- мэрии городского округа Тольятти.
Теги: "Жильё для российской семьи"
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