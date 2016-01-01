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Принять участие в программе "Жильё для российской семьи" можно до конца 2017 г.

Программа "Жильё для российской семьи" будет действовать в Тольятти до 31 декабря 2017 г.

По программе жители города могут приобрести жильё по стоимости, не превышающей 35 тыс. рублей за квадратный метр.

Документы принимают в районных отделах департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии округа Тольятти по адресам:

- Автозаводский район: Новый проезд, 2, каб. №103, №104, №110, №114, №203;

- Центральный район: бульвар Ленина, 15, каб. №59, №59А, №60;

- Комсомольский район: улица Любови Шевцовой, 6, каб. №4.

Дни приема документов: вторник, среда: с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Консультацию по вопросам участия в программе можно получить по телефону: 8-846-558-048, а также в районных отделах по учету и распределению жилой площади.

Подробная информация о правилах участия в программе "Жильё для российской семьи" размещена по ссылкам:

- министерства строительства Самарской области;

- мэрии городского округа Тольятти.

 

Теги: "Жильё для российской семьи"

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