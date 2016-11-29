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Охватить рассказами о работе губдумы 95% Самарской области стоит 8,850 млн рублей

30 января самарская губернская дума выберет областной телеканал, который будет до конца 2017 года показывать сюжеты о деятельности думы. 

Заплатить за эти услуги из областного бюджета дума готова 8,850 млн рублей. За эти деньги телеканал должен снять и показать не менее 155 сюжетов продолжительностью не менее 1 минута 30 секунд каждый (средняя цена – более 57 тыс. рублей за сюжет). 

Транслировать снятое телеканал должен в выпуске новостей с 18.00 до 22.00. И повторять - в выпусках информации на канале, вещающем на территорию Самарской области в сетях  кабельного телевидения, а также в эфире проводного радио.

Охватить вещанием победитель должен не менее 95 % территории Самарской области.

Ранее губдума искала областной канал эфирного телевидения, которому за 37 сюжетов такой же продолжительности планировала заплатить 1,4 млн рублей (по 37 837 рублей за сюжет). 

Теги: губдума, сюжеты, телеканал

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