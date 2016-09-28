В Самарской области стало меньше наркоманов
Уровень наркотизации населения Самарской области в 2016 г. - 309 человек на 100 тыс. населения. Это на 29% ниже итогового показателя 2015 года (437 человек). В Приволжском федеральном округе данный показатель в этом году составил 221 человек на 100 тыс., а в Российской Федерации - 220.
По данным ГУ МВД области, за последние пять лет уровень наркотизации населения Самарской области снизился более чем в 2 раза (с 699 в 2011 г. до 309 - в 2016).
Теги: наркотизация, полиция
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