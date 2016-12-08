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Что подорожало в Тольятти за прошлую неделю

С 23 по 28 декабря в Тольятти повысились цены на свежие огурцы и томаты. Подешевели перец, мандарины, апельсины.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 30 копеек за литр,дизельное топливо - от 40 до 50 копеек за литр.

Интервалы средних розничных цен в Тольятти на 28 декабря:

№ п/п

Наименование товара

Единица измерения

 Субъекты розничной торговли всех форм собственности 

(15 обследуемых объектов)

Min

Max

1

Мука пшеничная (сорт высший)

руб./кг

34,48

45,79

2

Крупа рисовая (сорт первый)

руб./кг

61,62

78,55

3

Крупа гречневая (сорт первый)

руб./кг

83,20

94,55

4

Макаронные изделия (сорт высший)

руб./кг

35,89

69,65

5

Масло подсолнечное рафинированное

руб./л

93,35

112,50

6

Сахар песок

руб./кг

49,74

51,84

7

Соль поваренная

руб./кг

10,81

11,06

8

Чай черный байховый

руб./кг

510,60

636,97

9

Вода питьевая столовая

руб./5 л

49,50

54,77

10

Изделия колбасные вареные

руб./кг

295,64

389,01

11

Колбасы варено-копченые

руб./кг

437,36

531,75

12

Колбасы сырокопченые

руб./кг

666,55

744,85

13

Говядина

руб./кг

330,33

425,33

14

Свинина

руб./кг

231,40

304,10

15

Мясо кур

руб./кг

122,85

124,81

16

Рыба мороженая

руб./кг

149,77

204,00

17

Рыба копченая

руб./кг

292,20

357,05

18

Рыба соленая

руб./кг

172,66

204,24

19

Рыбные консервы

руб./1 шт

56,45

62,68

20

Хлеб белый из пшеничной муки

руб./кг

51,46

55,76

21

Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный

руб./кг

46,32

50,09

22

Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%)

руб./л

46,25

50,93

23

Творог (м.д.ж. 5-9%)

руб./кг

248,64

295,83

24

Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%)

руб./кг

366,12

449,77

25

Кефир (м.д.ж. 3,2%)

руб./л

56,31

63,15

26

Сметана м.д.ж. (15%)

руб./л

134,05

163,18

27

Сыр твердый (м.д.ж. 45 %)

руб./кг

369,17

386,82

28

Картофель свежий

руб./кг

17,51

18,70

29

Лук репчатый свежий

руб./кг

17,24

19,31

30

Капуста белокочанная свежая

руб./кг

13,70

16,64

31

Морковь столовая свежая

руб./кг

18,53

23,01

32

Огурцы свежие

руб./кг

179,26

179,26

33

Томаты свежие

руб./кг

131,43

131,43

34

Перец сладкий свежий

руб./кг

162,18

208,98

35

Яблоки свежие

руб./кг

65,79

96,75

36

Бананы свежие

руб./кг

57,89

60,77

37

Виноград свежий

руб./кг

125,11

157,98

38

Апельсины

руб./кг

83,30

102,24

39

Мандарины

руб./кг

87,16

104,05

40

Яйцо столовое 1 категории (С1)

руб./1 десяток

63,89

63,89

41

Бензин АИ -80

руб./1 литр

30,00

31,00

42

Бензин АИ-92

руб./1 литр

34,20

35,30

43

Бензин АИ-95

руб./1 литр

37,20

38,60

44

Дизельное топливо

руб./1 литр

34,00

38,00

Теги: тольятти цены

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