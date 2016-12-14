Daewon будет делать каркасы сидений для Lada Vesta
АвтоВАЗ пригласил южнокорейскую Daewon, которая производит каркасы для автокресел, разместить производство в Ижевске. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.
Daewon локализует на площадке «ИжАвто» производство каркасов сидений для Lada Vesta, которые ранее импортировались.
В середине октября еще одна иностранная компания — чешская Brisk — начала производить в Тольятти свечи зажигания. Ожидается, что объем выпуска составит 4,5–5 млн свечей в год, что позволит полностью покрыть потребности АвтоВАЗа.
Чемезов отметил, что АвтоВАЗ может повысить уровень локализации новых моделей за счет активного привлечения иностранных поставщиков в Россию. По его словам, перед компанией стоит задача за три года поднять локализацию Vesta и Xray на 10 п.п. (сейчас составляет около 40%).
В июле 2014 г. сообщалось, что АвтоВАЗ увеличит локализацию с 84 до 90% от общего числа комплектующих.
В сентябре 2014 г. появилась информация, что уровень локализации Lada Vesta в первой фазе производства составит 75%.
Прошлым летом Николя Мор признался, что увеличить локализацию до 90% не удалось. "Самое важное для нас – улучшить локализацию Lada Vesta, цель по ней – 65%, и думаю, мы будем близки к этой цели", – говорил тогда президент АвтоВАЗа.
Теги: автоваз, локализация
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