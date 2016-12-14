Главное за сегодня: 
За окном: -17, завтра: -13
 Сегодня, 10:11 
Рейтинг: 0 
Daewon будет делать каркасы сидений для Lada Vesta

АвтоВАЗ пригласил  южнокорейскую Daewon, которая производит каркасы для автокресел, разместить производство в Ижевске. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Daewon локализует на площадке «ИжАвто» производство каркасов сидений для Lada Vesta, которые ранее импортировались.

В середине октября еще одна иностранная компания — чешская Brisk — начала производить в Тольятти свечи зажигания. Ожидается, что объем выпуска составит 4,5–5 млн свечей в год, что позволит полностью покрыть потребности АвтоВАЗа.

Чемезов отметил, что АвтоВАЗ может повысить уровень локализации новых моделей за счет активного привлечения иностранных поставщиков в Россию. По его словам, перед компанией стоит задача за три года поднять локализацию Vesta и Xray на 10 п.п. (сейчас составляет около 40%).

 

В июле 2014 г. сообщалось, что АвтоВАЗ увеличит локализацию с 84 до 90% от общего числа комплектующих.

В сентябре 2014 г. появилась информация, что уровень локализации Lada Vesta в первой фазе производства составит 75%.

Прошлым летом Николя Мор признался, что увеличить локализацию до 90% не удалось. "Самое важное для нас – улучшить локализацию Lada Vesta, цель по ней – 65%, и думаю, мы будем близки к этой цели", – говорил тогда президент АвтоВАЗа.

Теги: автоваз, локализация

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Ваше имя: Войти, зарегистрироваться или войти по OpenID
Введите код:
уведомлять о новых комментариях

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios