Сегодня, 09:48

ФК "Крылья Советов" и ХК "Лада" дадут полмиллиарда рублей

517 млн рублей из областного бюджета предложено направить на поддержку профессиональных спортивных клубов Самарской области. Решение приняла губдума области. Это "предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств исходя из ожидаемого исполнения областного бюджета. При этом общие параметры областного бюджета на 2016-2018 гг. останутся без изменений», - пишет пресс-служба губернской думы.

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин пояснил, что средства будут направлены на поддержку футбольного клуба «Крылья Советов» и хоккейного клуба «Лада».

В этом году на финансирование клуба из облбюджета выделено 867,5 млн рублей.

Бюджет самарского клуба «Крылья Советов» 2015/2016 – $15 млн ($1 доллар = 68 руб.), писал sports.ru со ссылкой на инсайдеров российского футбольного рынка.

В минувшем сентябре стало известно, что «Крылья» через НКО «Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области» получили из облбюджета 668,800 млн рублей.

В 2015 г., по информации министра спорта области Дмитрия Шляхтина, из облбюджета "Крылья Советов" получили 1 млрд рублей и из внебюджетных источников - еще 200 млн рублей.

Как сообщалось в середине ноября, бюджетное финансирование самарского футбольного клуба «Крылья Советов» сократится в 2017 г. на 367 млн рублей. На содержание команды выделят 500 млн рублей.

Затем стало известно, что расходную часть бюджета Самарской области на 2016 г. планируется увеличить на 169,8 млн рублей.

Из них 75 млн предназначались для оказания финансовой поддержки ФК «Крылья Советов».

Добавим, что титульный спонсор "Лады" - АвтоВАЗ, партнер - Новикомбанк. Об этом сообщается на сайте ХК. В прошлом сезоне бюджет клуба составил 600 млн рублей.

На прошлой неделе сообщалось, что в хоккейном клубе к 20 декабря погашены долги по зарплате за сентябрь и на 30% - за октябрь. Следующий этап погашения будет после Нового года.

Теги: крылья советов, хк лада, бюджет

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.