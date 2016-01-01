В Самаре открывают дом Деда Мороза
Завтра на пл. Куйбышева в Самаре откроется дом Деда Мороза. Открыт он будет ежедневно с 12.00 до 20.00 до 8 января.
«Деревянный срубовой дом Самарского Деда Мороза будет установлен на участке, прилегающем к улице Чапаевская и скверу памяти Парада 7 ноября 1941 года», - сообщает мэрия.
В доме будет организована новогодняя программа для детей. А около него будет установлен подиум, где будут проходить анимационные, концертные и театрализованные программы. В период зимних каникул пройдут тематические дни – спортивный, музыкальный, театральный, в рамках которых выступят творческие и спортивные коллективы.
Теги: дом деда мороза, самара
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