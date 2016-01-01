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Самарцы любят виски и шоколадные конфеты

Для новогоднего стола самарцы в этом году покупали больше виски (8,1%), чем шампанское (7%), подсчитали аналитики торговой сети «Перекресток». Больше всего шампанского закупали в Москве – 11,6%, а в Нижнем Новгороде лидер – водка (7,5%).

Наборы конфеты покупали 13,4% самарцев. Больше только в Ростове-на-Дону и Уфе – 14,4% и 14,3% соответственно.

Фруктовая экзотика в Самаре непопулярна – эти продукты не вошли в топ-10 новогоднего застолья. А в Екатеринбурге (5,9%) и Уфе (5,3%) они вошли в топ-5 новогодних продуктов.

В целом обязательными атрибутами новогоднего стола самарцев в этому году стали наборы конфет (13,4%), цитрусовые фрукты (8,5%), виски (8,1%), торты (8%) и игристые вина (7%).

Теги: новогодний стол, самара

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