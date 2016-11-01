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Центробанк предупреждает о мошенничестве с банковскими картами

Отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России обращает внимание граждан на наиболее распространенные способы мошенничества и способах защиты от них.

Кража данных карты при расчете

Мошенниками могут оказаться представители сферы торговли и услуг. Принимая для расчета банковскую карту от клиента, они могут сфотографировать, переписать или запомнить ее данные, чтобы потом рассчитаться картой в Интернете.

Совет:

При расчете, передавая карту другим людям, не упускайте ее из виду. Вводите ПИН-КОД так, чтобы он не был виден посторонним, по возможности не записывайте ПИН-код нигде и ни в коем случае не храните его в кошельке или вместе с картой. Обращайте внимание на подозрительное поведение тех, кому вы передаете карту для расчета.

Двойная транзакция

При оплате картой с помощью POS-терминала, сотрудник утверждает, что оплата не прошла и просит повторно ввести ПИН-код. Делая это, вы рискуете заплатить за один и тот же товар/услугу два раза.

Совет:

Чтобы избежать обмана, подключите функцию СМС-информирования о совершении платежа. Даже если СМС-сообщение о платеже не пришло сразу, оно придет через 1-2 минуты. Стоит учитывать, что двойная транзакция может оказаться не мошенничеством, а действительно сбоем в работе. Чтобы убедиться в том, что произошла ошибка, попросите у сотрудника распечатанное на POS-терминале уведомление о сбое. В том случае, если платеж прошел успешно, POS-терминал также печатает соответствующее уведомление, которое продавец должен Вам дать.

Кража денег с карт, оснащенных технологиями бесконтактной оплаты

Карты с системой бесконтактной оплаты позволяют совершать платежи до определенного лимита без ввода ПИН-кода - вы просто касаетесь ими платежного терминала. В местах большого скопления людей злоумышленник может похитить деньги с такой карты, прислонив считыватель или POS-терминал к карманам одежды, сумкам. Мошенники также могут записывать полученную информацию на карты-клоны для дальнейшего хищения средств с настоящих банковских карт.

Совет:

Чтобы не стать жертвой этого вида мошенничества, храните карты с технологией бесконтактной оплаты в экранированных фольгой отсеках кошелька или сумки.

Покупатель из Интернета

Мошенники могут выступать в роли покупателей на сайтах бесплатных объявлений или в соцсетях. Они звонят и убеждают в своем намерении приобрести товар, заявляя о готовности перевести аванс вам на карту, чтобы товар не купил кто-то другой. Для этого «покупатель» просит вас сообщить ему данные карты: номер, код CVV, срок действия, ваши ФИО. В некоторых случаях злоумышленник пытается узнать код из CMC для подтверждения транзакции. Получив такие данные, преступники похищают денежные средства.

Совет:

Чтобы избежать обмана, не сообщайте незнакомцам данные своей карты ни под каким предлогом.

Рассылка CMC от имени родственников и друзей

Популярным способом мошенничества является рассылка CMC якобы от имени родственников (обычно детей), которые попали в беду и им необходимы деньги для того, чтобы из нее выбраться. Реакция на возможную угрозу, как правило, весьма бурная, поэтому в порыве эмоций некоторые родители переводят деньги злоумышленникам.

Совет:

Чтобы не стать жертвой этого вида мошенничества, при получении CMC подобного содержания позвоните на телефон родственнику или другу, от имени которого оно пришло, и убедитесь, что с ним все в порядке.

Скимминг

При этом виде мошенничества хищения осуществляются с помощью специального оборудования, которое преступники устанавливают на банкоматы для съема информации с карт. На щель приема карты банкомата устанавливают скиммер, который при прохождении карты считывает данные с магнитной ленты. После этого мошенники легко изготавливают копию банковской карты. Но для того чтобы воспользоваться такой картой-копией, преступники должны знать ПИН-код. Считывают этот код при помощи видеокамеры, установленной неподалеку, или при помощи тонкой накладной клавиатуры, устанавливаемой на клавиатуру банкомата.

Сейчас в России используются карты, оснащенные чипами, поэтому актуальность скимминг-атак существенно снизилась. При этом Банк России предупреждает, что злоумышленники изучают и разрабатывают варианты скиммингового оборудования, которое считывает информацию с чипов. Поэтому вполне вероятно, что в скором времени этот вид мошенничества вновь наберет обороты.

Совет:

Чтобы не стать жертвой мошенничества, старайтесь снимать деньги в проверенных банкоматах, стоящих на охраняемой территории без доступа посторонних лиц. Внимательно следите, чтобы на банкоматах не было установлено никаких подозрительных устройств. Если вы до сих пор пользуетесь картой с магнитной полосой, замените ее на карту с чипом. Это можно сделать бесплатно в отделении вашего банка.

Сайты-двойники

Суть этого вида мошенничества заключается в том, что злоумышленники создают фишинговые сайты (сайты-двойники). Они предлагают продукты и услуги от лица различных организаций для хищения денег у граждан. Для этих целей используется наименование сайта, похожее на имя действующей организации, элементы ее фирменного стиля. Расчет прост: не все люди внимательно смотрят на адресную строку браузера и не все понимают, что сайт только похож на привычный сайт, на самом деле являясь совершенно другой страницей. К примеру, вы, желая узнать, есть ли у вас штрафы в ГИБДД или как оформить кредит онлайн, попадаете на такой фишинговый сайт и вводите на нем свои персональные данные. Эти данные становятся доступны преступникам, которые либо сами используют их для незаконного обогащения, либо продают другим злоумышленникам.

Совет:

Чтобы не быть обманутыми, внимательно изучите название и содержание сайта, на который зашли, чтобы убедиться, что это не сайт-двойник. Не вводите свои персональные данные на сайтах, которые вызывают подозрения.

Письма с вирусами и ссылками на вредоносное программное обеспечение

На ваш электронный почтовый ящик или на страницу в соцсетях с незнакомого адреса может прийти письмо с вложенным файлом или ссылкой. Открыв это письмо или перейдя по ссылке, вы рискуете загрузить на свой компьютер вирус, который позволит злоумышленникам захватить контроль над ним и получить доступ к персональным данным, например, он­лайн банку. Вы также рискуете, скачивая сомнительные мобильные приложения, которые по факту могут оказаться носителями вируса.

Совет:

Чтобы избежать обмана, скачивайте только лицензированные продукты и приложения с официальных сайтов, не открывайте письма и ссылки, поступившие с подозрительных адресов. Установите антивирус на свой компьютер и мобильный телефон.

Мошенничество с компенсационными выплатами пенсионерам

В январе 2017 года все пенсионеры получат компенсационную выплату в размере 5000 рублей. Мошенники, зная про это, могут звонить и просить назвать реквизиты карты и другие персональные данные якобы для перевода этих денег.

Совет:

Не сообщайте никому реквизиты банковской карты, пенсионного счёта и другие персональные данные. Выплата 5000 рублей будет производиться одновременно с январской пенсией. Никакого заявления для этого не требуется.

Виды мошенничества с использованием имени Банка России - Телефонные звонки

Граждане могут получать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками Банка России, Прокуратуры, суда. Министерства здравоохранения. Министерства финансов и других учреждений и сообщают о положенном возмещении ущерба от действий мошенников в прошлом, например, о компенсации за купленные медицинские товары, услуги психологов и экстрасенсов, участие в финансовых пирамидах и т.д.

Для получения обещанной компенсации мошенники, как правило, предлагают что-то оплатить: подоходный налог, налог на прибыль, банковский сбор, обязательную страховку, госпошлину, комиссию за перевод денег и т.п. Кроме того, преступники требуют предоставления паспортных данных и банковских реквизитов. Очевидно, что после перевода денег никаких компенсаций не следует.

Письменные уведомления

Похожая схема мошенничества - поддельные уведомления о выплатах и компенсациях.

Гражданин получает по почте на бланке с некоторыми реквизитами Банка России уведомление о том, что судом принято решение о выплате компенсации за приобретение в мошеннических организациях лекарств, биодобавок, медицинских приборов или за оплату услуг экстрасенсов и психологов. В фальшивом уведомлении указывается контактное лицо и номер телефона. Для большей убедительности мошенники предупреждают свою жертву о том, что в случае игнорирования письма компенсация перейдет в пользу государства.

Гражданин, поверивший такому письму, попадает к сети к аферистам, которые далее действуют по схеме, аналогичной первой.

СМС-сообщения

Мошенничества с использованием СМС-сообщений — также одна из наиболее распространенных схем, в которых аферисты прикрываются именем Банка России.

Гражданин получает СМС-сообщение с текстом примерно следующего содержания: «Ваша банковская карта заблокирована. Информация по телефону: 00000000000. ЦБ РФ». В качестве отправителя может быть указан короткий номер 900, а также номера с кодом 8800. Вместо «ЦБ РФ» может быть указано «Служба безопасности ЦБ», или «Centrobank», или «Сбербанк».

Гражданин, позвонивший по указанному в сообщении номеру, попадает в фальшивую службу безопасности якобы Банка России или Сбербанка, где его убеждают в том, что в системе произошел сбой и предлагают:

подойти к ближайшему банкомату и провести операции, которые ему укажут;

сообщить данные своей карты для того, чтобы ее можно было разблокировать (возможны и другие варианты).

Если человек выполнит указания мошенников, с его карты будут списаны деньги.

Совет:

Чтобы не стать жертвой обмана, ни в коем случае не реагируйте на сообщения государственных структур, если вас просят совершить какие- либо платежи.

Что делать людям, столкнувшимся с мошенничеством?

В случае если с банковской карты без согласия ее держателя списаны деньги, следует:

незамедлительно позвонить в банк, выпустивший карту, сообщить о мошеннической операции и заблокировать карту; номер телефона указан на обороте карты, на официальном сайте банка и в договоре о выпуске и обслуживании карты.

обратиться в отделение банка, запросить выписку по счету и написать заявление о несогласии с операцией, экземпляр заявления с отметкой банка о приеме оставить у себя.

обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении.

В соответствии с законом, заявление рассматривается банком не более 30 дней со дня его получения, при осуществлении международных операций - не более 60 дней. Банк информирует держателя карты о результатах рассмотрения заявления способом, определенным договором о выпуске и обслуживании карты. По требованию держателя карты банк обязан предоставить письменный ответ.

Могут ли пострадавшие рассчитывать на компенсацию?

После получения заявления клиента банк проводит служебное расследование, по результатам которого принимает решение о возмещении ущерба.

На возмещение можно рассчитывать, если держатель карты не нарушал условия ее использования, в том числе соблюдал меры по безопасности, и обратился в банк не позднее дня, следующего за днем получения от банка уведомления о совершении операции. Имейте в виду, если кража денег с карты стала следствием вашей собственной неосмотрительности, если вы сами сообщили преступникам свои персональные данные, банк может не возвращать деньги.

Теги: центробанк, мошенничество, карты

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