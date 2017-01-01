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В новогоднюю ночь власти Самары обещают гражданам 58 единиц общественного транспорта
В новогоднюю ночь развозить граждан будут 58 троллейбусов, трамваев, автобусов и маршруток.
Троллейбусы: № 7 «Металлург - Троллейбусное депо № 2» (2 единицы); № 13 «Завод «Экран» - кинотеатр «Шипка» (2 единицы); итого 4 единицы - до 02:00 01.01.2017.
Трамваи: № 5 «Хлебная пл. - Барбошина поляна» (2 единицы - 2 поезда, состоящих из одного вагона); № 20 «ул. Фадеева - ул. Чапаевская» (2 единицы - 2 поезда, состоящих из одного вагона); № 22 «15 мкр. - ул. Галактионовская» (2 единицы - 2 поезда, состоящих из одного вагона); итого 6 единиц - до 02:00 01.01.2017.
Муниципальные автобусы: № 47 «Кировский рынок – Хлебная площадь» (1 единица); № 23 «15 микрорайон – универмаг «Юность» (2 единицы); № 50 «Красная Глинка – Железнодорожный вокзал» (1 единица); итого 4 единицы - до 02:00 01.01.2017.
№ 2 «А/ст. «Аврора» – сквер Высоцкого» (2 единицы); № 24 «А/ст. «Аврора» – Хлебная площадь» (2 единицы); № 41 «15 микрорайон – универмаг «Юность» (2 единицы); № 67 «Крутые Ключи – Железнодорожный вокзал» (2 единицы); № 34 «Металлург – пл. Революции» (2 единицы); итого 10 единиц - до 02:00 01.01.2017.
№ 5д «Сухая Самарка – Губернский рынок» (2 единицы) - до 02:00 01.01.2017; работу коммерческих маршрутов - № 48к «Ул. Грозненская – пл. Революции» (1 единица), № 92 «Ул. Калининградская – Дворец спорта» (2 единицы) - до 04:00 01.01.2017; итого 5 единиц.
Коммерческие автобусы: № 4 «Ул. Олимпийская – Железнодорожный вокзал» (2 единицы); № 89 «ул. Солнечная – ул. Дзержинского» (2 единицы); № 99 «ул. Олимпийская – Железнодорожный вокзал» (2 единицы); № 210 «Пос. Управленческий – ЦУМ «Самара» (2 единицы); № 215 «113 км – ЦАВ» (1 единица); № 221 «Пос. Красная Глинка – Кировский рынок» (2 единицы); № 295 «ТК «Московский – Речной вокзал» (2 единицы); № 297 «Завод «Экран» – Речной вокзал» (2 единицы); итого 15 единиц - до 04:00 01.01.2017.
№ 21м «ТЦ Мегамебель-1 – Приволжский микрорайон» (3 единицы); № 206 «Завод «Экран» – Железнодорожный вокзал» (1 единица); № 217 «Ул. Транзитная – Дом Молодежи» (1 единица); № 226 «Ул. Солнечная – Хлебная пл.» (2 единицы); № 247 «Завод «Экран» – Речной вокзал» (3 единицы); № 261 «Завод «Экран» - пл. Революции» (3 единицы); № 272 «Санаторий «Волга» – Станция метро «Безымянка» (1 единица); итого 14 единиц - до 04:00 01.01.2017.
С 1 по 8 января общественный транспорт в Самаре будет работать по режиму выходного дня, сообщает горадминистрация.
Теги: транспорт, самара, новый год
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