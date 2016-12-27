Социальную стипендию дадут не всем студентам
С 1 января 2017 г. получать социальную стипендию смогут только те малоимущие студенты, семьям которых (или самому студенту) назначена государственная социальная помощь.
Право на получение социальной помощи имеют:
- семьи с детьми в возрасте до шестнадцати лет (обучающимися общеобразовательных учреждений - до окончания обучения, но не старше восемнадцати лет);
- семьи с детьми (обучающимися средних профессиональных и высших образовательных учреждений до окончания обучения, но не старше двадцати трех лет), у которых один из родителей является неработающим инвалидом или оба - неработающие пенсионеры;
- семьи с неработающими пенсионерами или инвалидами;
- одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды.
Социальную помощь в Самарской области в виде пособия предоставляет управление соцзащиты населения. В виде денежной выплаты - центр социального обслуживания инвалидов и пенсионеров.
Адреса отделов назначения адресной социальной помощи в Тольятти:
Автозаводский район:
- б-р Орджоникидзе,16 (1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 9, 11 кварталы, 3-е комплексное общежитие) тел. 54-30-76;
- б-р Кулибина, 2 (2 квартал, 1 и 2 комплексные общежития) тел. 54-32-26;
- б-р Буденного, 6 (7,8 кварталы) тел. 54-33-03;
- б-р Луначарского, 3 (10,19 кварталы) тел. 54-33-01;
- ул. Автостроителей, 57 (12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 кварталы) тел. 54-34-31, 54-43-53;
- б-р Космонавтов, 4 (15, 18 кварталы) тел. 54-37-02;
Центральный район:
– ул. Голосова,99, тел. 54-31-56; 54-46-52;
Комсомольский район:
– ул. Матросова,19 «д», тел. 54-46-94; 54-30-69.
Теги: стипендии, соцпомощь, тольятти
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