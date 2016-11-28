Сегодня, 15:00

Администрация Жигулевска купит 21 квартиру

Администрация Жигулевска собирается купить 21 квартиру для переселения граждан из аварийного жилья. На эти цели потратят 40 млн рублей. Подрядчика выберут 16 января.

4 квартиры будут двухкомнатные, остальные – трехкомнатные. Площадь каждой – от 46 до 60 м2.

Квартиры должны быть в домах высотой не более 3-х этажей и с чистовой отделкой.

Теги: жигулевск, квартиры, переселение

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