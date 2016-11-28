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Администрация Жигулевска купит 21 квартиру
Администрация Жигулевска купит 21 квартиру
Администрация Жигулевска собирается купить 21 квартиру для переселения граждан из аварийного жилья. На эти цели потратят 40 млн рублей. Подрядчика выберут 16 января.
4 квартиры будут двухкомнатные, остальные – трехкомнатные. Площадь каждой – от 46 до 60 м2.
Квартиры должны быть в домах высотой не более 3-х этажей и с чистовой отделкой.
Теги: жигулевск, квартиры, переселение
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