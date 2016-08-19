Вчера, 17:52

"Гудок" открывается

28 декабря с 10.00 начнет работать гипермаркет "Лента" в ТЦ "Гудок".

В 17.00 начнется праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, также намечены викторина и рок-программа от «Нашего радио».

Дата открытия ТЦ переносилась неоднократно: летом этого года сообщалось, что открытие запланировано на август; затем открытие перенесли на осень 2016 г.; последней датой называли 9 декабря.

В ТЦ «Гудок» будут работать 189 магазинов. Среди арендаторов: «ТВОЕ», «Уютерра», «Техносила», «Снежная королева», «Эльдорадо», «ЧитайГород», «Детский мир» и другие.

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Теги: гудок, открытие

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