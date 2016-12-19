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Разработку проекта для первого этапа «Безопасного города» оценили в 19,8 млн рублей

Департамент общественной безопасности Самарской области ищет проектировщика, который разработает проектно-сметную документацию для аппаратно-программныого комплекса "Безопасный город" «(I этап). Правоохранительный сегмент (интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения) на территории, прилегающей к футбольному стадиону, и других объектов игр чемпионата мира по футболу».

Начальная стоимость электронного аукциона – 19,863 млн рублей. Подрядчика планируют выбрать 16 января. Сделать проект он должен через 165 дней после заключения контракта – то есть к концу лета.

Аукцион по поиску подрядчика на проект второго этапа – «создание комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования» (далее – КСА ЕЦОР) с целью повышения эффективности функционирования правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») и интеграции его с другими сегментами АПК «Безопасный город» - еще не объявлялся. Но как говорится в документах е первому аукциону, его разработка займет до 260 дней.

Оба проекта – это часть утвержденной в августе концепции «по обеспечению безопасности в периоды подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года на территории Самарской области».

В частности, система предполагает обеспечение безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу, прежде всего, на самом стадионе, в городе и на дорогах. Для этого нужно согласовать действия всех служб с системой «Безопасный город». Это предусматривает, в частности, установку «достаточного количества» видеокамер с высоким уровнем детализации изображения, а также пунктов уличного информирования и оповещения населения, оснащенных современным оборудованием отображения информации.

Для отслеживания инцидентов на автодорогах Самары установят автоматизированные комплексы, которые будут фиксировать нарушения круглосуточно.

Ранее сообщалось, что вся документация (оба этапа – Самара. ру) должна быть готова в 2016-мае 2017 гг. С июня 2017 по май 2018 г. – уже должно быть организовано «функционирование комплексной системы безопасности ЧМ-2018 на всех уровнях».

Теги: безопасный город, самарская область

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