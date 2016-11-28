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На разметку областных дорог потратят 196 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который в следующем году нанесет горизонтальную разметку на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

На это потратят 196 млн рублей. Подрядчика выберут 16 января.

Работы должны завершиться к 1 июля. Всего нанесут 1,2 млн м2 разметки на нескольких сотнях региональных трасс.

Теги: разметка, дороги

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