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"Джи Эм-АвтоВАЗ" ушел на каникулы

Конвейер "Джи Эм-АвтоВАЗ" остановлен с 27 декабря. Из отпуска предприятие выйдет 9 января, сообщает пресс-служба компании.

По итогам 11 месяцев 2016 г. продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 26 727 автомобилей.

Теги: джи эм автоваз, каникулы

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