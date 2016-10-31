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"Джи Эм-АвтоВАЗ" ушел на каникулы
"Джи Эм-АвтоВАЗ" ушел на каникулы
Конвейер "Джи Эм-АвтоВАЗ" остановлен с 27 декабря. Из отпуска предприятие выйдет 9 января, сообщает пресс-служба компании.
По итогам 11 месяцев 2016 г. продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 26 727 автомобилей.
Теги: джи эм автоваз, каникулы
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