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В художественном музее пройдет квест «Зимний экспресс»

Новогодний квест «Зимний экспресс» пройдет в самарском художественном музее 28-30 декабря и 5-8 января.

"Выполняя задания квеста, участники смогут познакомиться с традициями зимних праздников в России, начиная с зимних балов века XVIII века и до новогодних развлечений советской эпохи", - сказано в описании мероприятия.

Стоимость билетов: 120 рублей.

Начало - в 13:00.

Теги: квест, музей

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