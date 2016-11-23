Вчера, 17:29
В художественном музее пройдет квест «Зимний экспресс»
Новогодний квест «Зимний экспресс» пройдет в самарском художественном музее 28-30 декабря и 5-8 января.
В художественном музее пройдет квест «Зимний экспресс»
Новогодний квест «Зимний экспресс» пройдет в самарском художественном музее 28-30 декабря и 5-8 января.
"Выполняя задания квеста, участники смогут познакомиться с традициями зимних праздников в России, начиная с зимних балов века XVIII века и до новогодних развлечений советской эпохи", - сказано в описании мероприятия.
Стоимость билетов: 120 рублей.
Начало - в 13:00.
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