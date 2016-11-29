Вчера, 17:11

Новогоднее расписание "Курумоча"

Международный аэропорт «Курумоч» опубликовал расписание на новогодние каникулы. С 30 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. включительно авиакомпании планируют совершить 580 рейсов на самарском направлении.

Запланирована обширная чартерная программа в Анталью, а авиакомпания «Чешские Авиалинии» на время каникул увеличивает число рейсов с одного до четырех в неделю (с 26 декабря по 14 января). Самыми загруженными станут 30 декабря (67 рейсов), 2 января (61 рейс) и 9 января (68 рейсов). В топ-10 направлений по количеству вылетов в новогодние каникулы вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа, Алматы, Казань, Сургут, Прага, Дубай, Хельсинки.

Финальным рейсом, который завершит 2016 год, станет рейс Самара-Алматы авиакомпании «Победа», в 23.00 31 декабря. Первый рейс в Самару в 2017 году совершит авиакомпания «Сибирь», самолет из «Домодедово» приземлится в Самаре в 12.50 местного времени. 1 января будет самым спокойным в новом году, на этот день авиакомпании запланировали лишь 20 рейсов.

Теги: курумоч, рейсы

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