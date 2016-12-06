В Самаре ищут водителя, сбившего школьника на "зебре"
ГАИ Самары ищет водителя, который в 8:10 26 декабря в Октябрьском районе сбил школьника и скрылся. ДТП произошло около дома № 28 по Московскому шоссе. Пострадал мальчик 2006 года рождения. при этом, он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После наезда на пешехода водитель с места ДТП скрылся.
Школьник самостоятельно обратился в больницу, диагноз - «закрытая травма живота».
ГАИ просит очевидцев ДТП обратиться в отделение розыска 6 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самара по адресу: ул. Московское шоссе, 126 «А», кабинет № 8 или сообщить по телефонам: 8-9276-44-18-88, 951-91-21.
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22 декабря 2016, 13:02
В Самаре ищут водителя, который сбил девушку-подростка
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