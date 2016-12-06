Сегодня, 11:01

В Самаре ищут водителя, сбившего школьника на "зебре"

ГАИ Самары ищет водителя, который в 8:10 26 декабря в Октябрьском районе сбил школьника и скрылся. ДТП произошло около дома № 28 по Московскому шоссе. Пострадал мальчик 2006 года рождения. при этом, он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После наезда на пешехода водитель с места ДТП скрылся.

Школьник самостоятельно обратился в больницу, диагноз - «закрытая травма живота».

ГАИ просит очевидцев ДТП обратиться в отделение розыска 6 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самара по адресу: ул. Московское шоссе, 126 «А», кабинет № 8 или сообщить по телефонам: 8-9276-44-18-88, 951-91-21.

Теги: розыск, водитель, дтп

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.