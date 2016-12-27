Приставы взыскали 340 млн рублей административных штрафов
За 11 месяцев 2016 г. УФССП России по Самарской области возбудило более 552 тыс. дел о взыскании штрафов на 390 млн рублей. Удалось взыскать 340 млн рублей штрафов за административные правонарушения.
Также судебные приставы за это время вынесли около 3 тыс. постановлений об ограничении права на управление транспортными средствами за долги. 2 тыс. человек поплатились правами за долги по алиментам, остальные - за нарушение ПДД.
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