27 декабря 2016, 10:50

Приставы взыскали 340 млн рублей административных штрафов

За 11 месяцев 2016 г. УФССП России по Самарской области возбудило более 552 тыс. дел о взыскании штрафов на 390 млн рублей. Удалось взыскать 340 млн рублей штрафов за административные правонарушения.

Также судебные приставы за это время вынесли около 3 тыс. постановлений об ограничении права на управление транспортными средствами за долги. 2 тыс. человек поплатились правами за долги по алиментам, остальные - за нарушение ПДД.

Теги: приставы, штрафы

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