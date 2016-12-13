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Уставный капитал АвтоВАЗа вырос на более чем 26 млрд рублей

фото пресс-службы АвтоВАЗа

АвтоВАЗ сообщил об окончании размещения дополнительного выпуска своих акций. Всего было размещено 2 млрд 904 млн 524 тыс. 987 акций, это 88,52% выпуска. Бумаги номинальной стоимостью 5 рублей каждая размещались по цене в 9 рублей . 

От допэмиссии АвтоВАЗ получил более 26,140 млрд рублей. 

Акционер АвтоВАЗа - Ростех приобретет 36 млн 449 тыс. 262 акций по утвержденной цене, «что не превысит 2% обыкновенных акций, ранее размещенных ПАО «АвтоВАЗ», сообщал 7 декабря автозавод. Сумма сделки составит 328 млн 043 тыс. 358 рублей.  

16 декабря АвтоВАЗ сообщил о том, что акционеры воспользовались преимущественным правом (действовало с 22 ноября по 2 декабря) и заявили о намерении приобрести 2 млрд 680 млн 708 тыс. 210 акций выпуска. К 14 декабря были оплачены 1 млрд 654 млн 447 тыс. 210 акций. 

Разместить по открытой подписке к этому времени осталось 1 млрд 626 млн 802 тыс. 790 акций.

В октябре внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АвтоВАЗ» решило разместить 3,281 млрд обыкновенных акций. Номинальный объем допэмиссии - 16,4 млрд рублей, сообщалось тогда, - предприятие надеется увеличить уставный капитал компании на 25 млрд рублей.

Подавляющее большинство бумаг планировал выкупить французский концерн Renault (у него 50,1% в консорциуме Alliance Rostec Auto BV, владеющем 74,51% акций АвтоВАЗа).

 

 

 

Теги: автоваз, допэмиссия, уставный капитал

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