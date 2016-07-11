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ТоАЗ перестал поставлять аммиак по территории Украины

"Тольяттиазот" (ТоАЗ) сообщил о том, что в минувшую пятницу, 23 декабря, полностью остановил транзит продукции предприятия по территории Украины. Из-за того, что УГП «Укрхимтрансаммиак» отказал тольяттинскому предприятию в увеличении квоты на объем прокачки. 

"Ранее Высший административный суд Украины (ВАСУ) полностью удовлетворил кассационную жалобу ТоАЗа по спору с Минэкономразвития Украины", - говорится в сообщении. "ВАСУ признал недействительным приказ Минэкономразвития «О надбавке к тарифу за транзит аммиака трубопроводным транспортом через территорию Украины» от 18.08.2015 № 1003. Благодаря решению ВАСУ была отменена надбавка в размере более 8 долл. США за транзит 1 т аммиака по территории Украины, действовавшая в отношении продукции ОАО «Тольяттиазот» более года".

Сейчас ТоАЗ ведет переговоры о порядке возмещения сумм, переплаченных предприятием из-за надбавки, установленной УГП «Укрхимтрансаммиак».

Теги: тоаз, Укрхимтрансаммиак

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