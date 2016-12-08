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В Самаре дорожают помидоры и дизельное топливо

Самарастат опубликовал данные мониторинга цен за неделю 19-26 декабря. Заметнее всего подорожали овощи - помидоры - на 9%, огурцы - на 8%, картошка - на 3,5%. Также на 4% стали дороже куриные яйца.

Подешевело за прошлую неделю несколько видов продтоваров и то незначительно: гречка и вареная колбаса - на 2%, пшено и сахарный песок - на 1%.

Подорожало дизельное топливо - на 1,5%. Стоимость бензина практически не изменилась.

Теги: самарастат, цены

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