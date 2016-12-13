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У самарского реготделения ЕР новый руководитель

Самарское региональное отделение «Единой России» возглавила Екатерина Кузьмичева. Такое решение принято 26 декабря на отчетно-выборной конференции реготделения партии.

Кроме Кузьмичевой на пост претендовал и депутат Промышленного районного совета Самары Алексей Чекалин.

Также сроком на пять лет были избраны новые составы политического реготделения "Единой России" и президиума политсовета, состав которых -  65 и 9 человек соответственно.

 

Теги: ер, кузмичева

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