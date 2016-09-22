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Небольшой «кредитный отпуск» перед Новым годом

Традиционно декабрь связан с повышенными тратами. В канун Нового года мы привыкли тратить деньги на подарки для себя и своих близких, продукты для праздничного стола и развлечения. В такие периоды случаются ситуации, когда кредитные выплаты превращаются в непосильную ношу и новогодние каникулы становятся нужны не только людям, но и кредитным обязательствам. Оптимальнее распределить семейный бюджет, перебросив первые выплаты на менее затратные посленовогодние месяцы, помогут «кредитные каникулы». Это обобщенное название, юридически они оформляются по-разному. Данная услуга может быть одним из методов реструктуризации долга для заемщиков, испытывающих сложности в обслуживании кредита, либо опцией кредитного договора, как, например, в ВТБ24.

Данная услуга в банке предлагается с декабря 2015 года заемщикам по кредитам наличными (включая рефинансирование). Суть «кредитных каникул» заключается в возможности заемщика пропустить свой плановый платеж в течение действия кредитного договора. Пропущенный платеж сдвигается на следующий месяц с одновременным увеличением срока кредита до 4 месяцев, в зависимости от остатка долга.

Воспользоваться «кредитными каникулами» можно через полгода после получения кредита и не чаще чем 1 раз в 6 месяцев. Обращение о предоставлении кредитных каникул будет принято при условии, что у заемщика нет просроченной задолженности и задержек по всем действующим договорам в банке.

Для получения «отпуска» от заемщика требуется обратиться в отделение банка не позднее чем за один день до даты платежа по кредиту, но не ранее чем за 1 месяц до начала «кредитных каникул» (то есть даты пропускаемого платежа). Нужно учитывать, что опция эта не бесплатная.

Причины обращений просты - такой вид сотрудничества позволяет клиентам как минимум поддерживать положительную кредитную историю, как максимум - он интересен тем, кто хочет увеличить свой бюджет на крупную покупку или ремонт, поехать на отдых всей семьей или реализовать другие планы.

Теги: Максим папков, ВТБ24, Тольятти

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