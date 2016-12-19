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От употребления алкоголя в Самарской области умерло 243 человека

За 9 месяцев 1761 житель Самарской области отравился спиртным. Во время употребления алкоголя умерли 243 человека — это на 17% больше, чем за весь 2015 г., сообщает пресс-служба мэрии Тольятти со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.

В 2015 г. году произошел резкий скачок смертности от алкоголя. По сравнению с 2014 г. количество смертей увеличилось в шесть раз: с 36 до 208. 

Теги: отравление алкоголем, самарская область, 9 месяцев

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