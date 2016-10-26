Сегодня, 16:50

37 сюжетов о депутатах самарской губдумы за 1,4 млн рублей

Губернская дума Самарской области заплатит 1,400 млн рублей за 37 сюжетов в выпусках новостной программы на областном канале эфирного телевидения. До конца 2017 г. Об этом сообщается на сайте госзукупок. Цена одного сюжета – 37 837 рублей. Деньги – из областного бюджета.

Хронометраж каждого из сюжетов должен быть не менее 1 мин. 30 секунд.

Кроме выпуска сюжетов в эфире с 18.00 до 20.00 часов в рабочие дни, победитель конкурса должен повторять их в ночном и утреннем выпусках. А также транслировать новостные программы в сети Интернет в онлайн-режиме на сайте канала.

Теги: губдума, сюжеты, облбюджет

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