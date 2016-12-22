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Администрация Самары предупреждает о мошенниках

Администрация Самары предупреждает об участившихся случаях мошенничества со стороны неустановленных лиц по предложению работы.

«Злоумышленники на различных ресурсах сети Интернет, в том числе на сайте Avito, размещают информацию по предложению работы на несуществующих должностях в органах местного самоуправления и муниципальных бюджетных учреждениях, связываются с соискателями работы и договариваются о встрече по реальному адресу, затем просят по пути приобрести различные продукты (шампанское, торт и т.д.) для якобы очень важного мероприятия. При этом обещают отдать всю сумму денег сразу по прибытии. Через какое-то время после покупки, злоумышленники вновь связываются с соискателем по телефону, но теперь просят перевести деньги на счет телефонного номера, обосновывая это необходимостью оплатить интернет, так как оформить документы о приеме на работу не представится возможным». Об этом сообщает мэрия.

И советует:

проверять информацию о потенциальном работодателе;

не переводить деньги на неизвестные счета и мобильные телефоны.

Теги: мошенники, трудоустройство, Самара

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