Сегодня, 15:38

Строители и владельцы отелей к ЧМ в Самарской области были неактивны

Минэкономразвития Самарской области отменило конкурс по отбору негосударственных организаций, которые хотели бы получить субсидии из облбюджета на строительство (реконструкцию или модернизацию) гостиниц и иных средств размещения к ЧМ-2018 г.

Отменили его «в связи с… низкой активностью юридических лиц при подаче заявок на участие в Конкурсе, ненадлежащим оформлением большинством юридических лиц конкурсной документации, представленной для участия в Конкурсе…». Теперь претендентов на субсидии министерство собирается найти в 2017 г. О чем обещает сообщить.

Конкурс министерство объявило в ноябре. По решению областного правительства, негосударственные компании должны были подать много разных документов, министерство должно было проверить их и допустить к участию только тех, у кого все было правильно.

Компании могли претендовать на получение субсидий в 4-х группах приоритетности:

- отели «5 звезд» для размещения ФИФА, ФИФА VIP, оргкомитет, команды с радиусом удаления от стадиона «Самара Арена» менее 30 км;

- «4 звезды» и «3 звезды» для ФИФА, ФИФА VIP, оргкомитет, команды, базы команд в радиусе менее 30 км;

- «5 звезд», «4 звезды» и «3 звезды» для медиа, спонсоров и прочих в радиусе менее 30 км;

- «5 звезд», «4 звезды» и «3 звезды», «2 звезды», «1 звезда» и «без звезд» для болельщиков, волонтеров, ведомств общественной безопасности, технического персонала подрядчиков и маркетинговых партнеров в радиусе до 100 км.

Компании, обеспечивающие места для проживания первой группы, могли претендовать на 35% от общего объема финансирования в текущем году, но на сумму не более 800 тыс. рублей на единицу номерного фонда.

«Потолок» второй группы – 50%, но не более 400 тыс. рублей на единицу номерного фонда.

Для третьей группы – 10%, но не более 200 тыс. рублей.

Для четвертой – 5% и не более 100 тыс. рублей.

Количество победителей собирались определить исходя из объема средств, выделенных минэкономразвития Самарской области на субсидии.

По прогнозам министерства, в этом году в области должны быть создано номеров для размещения, в 2017 г. – 910.

Теги: минэкономразвития самарской области, конкурс, субсидии, места размещения, ЧМ-2018

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.