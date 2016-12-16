Сегодня, 14:57

Автоворы в Самаре предпочитали «Лада Гранту»

За 11 месяцев в Самаре зарегистрировано 318 краж автотранспортных средств. По сравнению с данными горГАИ за январь-ноябрь 2015 г., количество краж уменьшилось на 30,9%. Раскрыто 95 краж автомобилей, сообщает горГАИ.

В дневное время (с 6.00 – 16.00) за 11 месяцев украли 186 машин, в вечернее время ( с 17.00-22.00) – 52 единицы авто, в ночное время ( с 23.00-5.00) – 171.

Больше всего автомобилей украли в Промышленном – 92 и Кировском районах Самары - 63.

261 из 318 украденных автомобилей – отечественного производства (Лада Гранта – 53, Ваз 211- 30 единиц, Приора – 30), 108 - иностранного. Среди импортных угонщики предпочитали Тойоты – 30.

Госавтоинспекция Самары «рекомендует всем автовладельцам использовать механические блокираторы рулевого управления и колес, дополнительные электронные устройства блокировки двигателя, не связанные с сигнализацией, в том числе штатной. По возможности, помещать автомобили на охраняемые автостоянки, особенно в ночное время суток».

Теги: кражи автомобилей, гаи, самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.